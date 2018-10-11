محكمة مصرية تقضي بإعدام 17 متهماً بتفجير كنائس

الشارقة 24 – وام:

أصدرت المحكمة العسكرية المصرية بالإسكندرية، يوم الخميس، حكماً بإعدام 17 متهماً، والسجن المؤبد لـ19، والسجن المشدد 15 سنة لـ 8 متهمين، والسجن 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات لمتهم آخر، وانقضاء الدعوة بوفاة متهمين.

وأدانت المحكمة المتهمين، باستهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية، والذي أسفر عن مقتل 29، وشروعهم في قتل 34 أثناء أدائهم الصلاة واستهداف كنيسة مار جرجس بطنطا، ما أسفر عن قتل 27، وشروعهم في قتل 75، واستهداف الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، ما أسفر عن قتل 18، وشروعهم في قتل 43، واستهداف كمين النقب، ما أسفر عن قتل 8، والشروع في قتل 14 من رجال الشرطة.