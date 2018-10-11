العاهل الأردني يجري تعديلاً على حكومة الرزاز

الشارقة 24 – بنا:

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، يوم الخميس، قراراً بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز .

وجاء في القرار، أنه يعين المهندس رائد مظفر أبو السعود وزيراً للمياه والري، والدكتور بسام سمير التلهوني وزيراً للعدل، ومجد محمد شويكة وزيرة دولة لتطوير الأداء المؤسسي، والدكتور عزمي محمود محافظة وزيراً للتربية والتعليم ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

كما عين المهندس فلاح عبد الله العموش وزيراً للأشغال العامة والإسكان، وبسمة موسى إسحاقات وزيرة للتنمية الاجتماعية، والدكتور غازي منور الزبن وزيراً للصحة، والمهندس إبراهيم صبحي الشحاحدة وزيراً للزراعة ووزيراً للبيئة، والدكتور محمد سليمان أبو رمان وزيراً للثقافة ووزيراً للشباب .