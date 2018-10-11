انطلاق أولى رحلات قطار الحرمين السريع في السعودية

الشارقة 24 – رويترز:

انطلقت في السعودية، الخميس، أولى الرحلات التجارية الرسمية لقطار الحرمين السريع من المدينة المنورة في طريقها إلى مكة المكرمة، مروراً بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، وجدة.

وأكد مدير مشروع قطار الحرمين بالمدينة المنورة المهندس سعد الشهري، أن الرحلة انطلقت من محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة في تمام الثامنة صباحاً، تقلّ 417 راكباً باتجاه مكة المكرمة، مبيناً أن كافة مقاعد رحلات، الأربعاء، للفترتين الصباحية والمسائية لدرجتي الضيافة والأعمال تم حجزها بالكامل.

وأضاف أن الرحلة تزامنت مع انطلاق رحلة مماثلة لقطار الحرمين السريع في الاتجاه المعاكس من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، مروراً بمحطتي القطار بجدة، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، تقل العدد ذاته من الركاب.