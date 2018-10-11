الكويت تؤكد مواقفها الدائمة والثابتة حول قضايا الأمن الدولي

الشارقة 24 – واس:

أكدت دولة الكويت مواقفها الدائمة والثابتة حول ما يتصل بقضايا الأمن الدولي المنطلقة من احترامها للاتفاقيات الدولية ولاسيما المتعلقة بنزع السلاح والأمن والسلم الدوليين، التي لم تتغير في ظل استمرار انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بصنوفها الأخرى.

جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها السكرتير الأول مشاري المزيني أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول نزع السلاح والأمن الدولي، الأربعاء.

وأوضح المزيني أن الكويت قامت بالتوقيع والتصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بنزع السلاح كمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية.