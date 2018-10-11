"التحالف" يعترض صاروخاً باليستياً أطلقه "الحوثيون" باتجاه نجران

الشارقة 24 – واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة العاشرة، مساء الأربعاء، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة "صعدة"، باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

وتمكنت قوات الدفاع الجوي من اعتراض وتدمير الصاروخ، الذي أطلق لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في منطقة "نجران"، ولم ينتج عن اعتراض وتدمير الصاروخ أي إصابات.

وأكد المتحدث أن هذه الأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية يثبت تورط النظام الإيراني ودعمه لهذه الميليشيا الإرهابية، ويؤكد تعنت وتحدي هذه الميليشيا للقرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن، واستمرارها في تهديد أمن المملكة والأمن الإقليمي والدولي، وإصرارها على مخالفة القانون الدولي الإنساني.

وقد بلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة حتى الآن (204) صواريخ، تسببت في استشهاد (112) مدنياً من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات.