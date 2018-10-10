الجروان يدعو إلى شراكات دولية للقضاء على الإرهاب

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، ضرورة العمل على إبرام شراكات جديدة بين الدول والحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والبرلمانية والقيادات والمرجعيات الدينية، من أجل مواجهة التطرف ونبذ التعصب والتمييز والكراهية ومكافحة الإرهاب، بكل أشكاله وصوره، عبر نشر المفاهيم السليمة للديانات وغرس مبادئ التسامح والسلام في المجتمعات كافة.

جاء ذلك خلال مشاركته والوفد المرافق له، في مؤتمر "العالم والأديان التقليدية"، بدورته السادسة الذي تستضيفه العاصمة الكازاخية أستانا، بحضور مجموعة من القيادات السياسية والدينية والبرلمانية حول العالم.

وأشاد معالي الجروان، في كلمته خلال المؤتمر، باستضافة كازاخستان لهذا المجلس، وما حققته من ازدهار في المجالات كافة، وعبر عن شكره للمركز الدولي للثقافات والأديان على جهوده لتنظيم هذا الحدث الدولي المهم.

وشدد معاليه، على محورية دور القيادات الدينية الداعمة للتسامح والسلام، داعياً إياها للعمل على توضيح الصورة الحقيقية للتسامح والتعايش بين مختلف الديانات وبالأخص لدى فئتي الشباب والأطفال، حتى يتم زرع مبادئ التسامح فيهم منذ الصغر لنحصد ثمار السلام والأمن والتنمية في المستقبل.

ووقع الجروان، بعد ختام الجلسة الرئيسة للمؤتمر، مذكرة تفاهم بين المجلس العالمي للتسامح والسلام، والمركز العالمي للثقافات والديانات بأستانا، للعمل سوياً من أجل نشر التسامح والسلام حول العالم.

والتقى الجروان على هامش المؤتمر، عدداً من القيادات البرلمانية ورؤساء المنظمات الدولية والقيادات من مختلف أنحاء العالم، وبحث معهم سبل التعاون بينهم وبين المجلس العالمي للتسامح والسلام لما فيه خير وصالح السلام حول العالم.