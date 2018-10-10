التحالف العربي يسيطر على طائرة حوثية محملة بالمتفجرات

الشارقة 24 – وام:

سيطرت الوحدة الخاصة بالدفاع ضد الطائرات المسيرة التابعة للتحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، على طائرة بدون طيار مفخخة تابعة لميليشيات الحوثي من نوع "قاصف 1"، بخصائص ومواصفات إيرانية، ومن ثم إنزالها، حيث كانت محملة بالمتفجرات، ومتوجهة إلى مواقع تابعة للقوات اليمنية الموالية للشرعية المدعومة من التحالف، بالساحل الغربي لليمن.

واكتشفت الفرق المختصة، خلال فحص مكونات الطائرة المسيرة، كمية كبيرة من المواد المتفجرة كانت معدة لاستخدامها ضد أهداف منتخبة في محاولات يائسة من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، لتحقيق انتصارات وبطولات وهمية، لرفع الروح المعنوية الانهزامية لعناصرها، وذلك على وقع خسائرها وانكساراتها المتلاحقة في الساحل الغربي.