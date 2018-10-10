الاحتلال يعتقل 21 فلسطينياً في محافظات الضفة الغربية

الشارقة 24 – وام:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات دهم وتفتيش في محافظات الضفة الغربية، اعتقلت خلالها 21 فلسطينياً من مدنها.

اقتحم جنود الاحتلال حي المعاجين في نابلس، وأخضعوا شقيقة منفذ عملية بركان إلى التحقيق الميداني، فيما اندلعت مواجهات في ضاحية شويكة بطولكرم، وفي بلدة قطنة شمال غرب القدس.

من جهةٍ أخرى، أتلف مستوطنون فجر الأربعاء، عدداً من المركبات خلال مهاجمتهم قرية قريوت جنوب نابلس.

وذكر غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، أن عدداً من المستوطنين المتطرفين من مستوطنه "عليه شنوا" اقتحموا قرية قريوت، وتحديداً المنطقة الشرقية الجنوبية من القرية "وادى البير"، وأتلفوا إطارات عدد من سيارات المواطنين الفلسطينيين، إضافةً إلى قيامهم بخط شعارات عنصرية، قبل انسحابهم من القرية .