السيسي يغادر القاهرة لحضور قمة ثلاثية باليونان

الشارقة 24 – د.ب.أ:

غادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القاهرة، صباح الأربعاء، متوجهاً على رأس وفد إلى جزيرة كريت اليونانية، للمشاركة في فعاليات الجولة السادسة للقمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، والتي تبدأ الساعات القادمة، لبحث دعم التعاون.

وصرح بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية الساعات الماضية بأن السيسي سيشارك في فعاليات القمة للتعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في نوفمبر 2014.

وأضاف أن قمة كريت "تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الخمس السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بينها حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط" .