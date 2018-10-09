بعد الاتفاق... الأردن يعيد فتح المعبر الحدودي مع سوريا

الشارقة 24 - أ. ف. ب:

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، أن إعادة فتح معبر جابر-نصيب الحدودي الرئيسي مع سوريا المغلق منذ نحو 3 سنوات، سيتم بعد الاتفاق على جميع الترتيبات اللازمة.

وكانت وزارة النقل السورية أعلنت في 29 سبتمبر الماضي، أن المعبر سيعاد فتحه في العاشر من أكتوبر، بعد إكمالها الاستعدادات اللوجستية من الجهة السورية.

وصرح الصفدي، بعد لقائه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، في عمّان، أنه بالنسبة لمعبر جابر-نصيب سبق وأن تم التأكيد على الرغبة في أن يكون المعبر مفتوحاً "بين البلدين"، مؤكداً أن هناك محادثات فنية تجري، وأنه سيتم إعادة فتح الحدود عندما تنتهي اللجان الفنية من الاتفاق على جميع الترتيبات والاجراءات اللازمة، لضمان فتح الحدود وبما يخدم المصلحة المشتركة.