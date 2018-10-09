عادل عبد المهدي يطلق موقعاً إلكترونياً بحثاً عن وزراء

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

أطلق رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، الثلاثاء، موقعاً إلكترونياً، يمكن العراقيين لمدة يومين، من تقديم طلب ترشيح لمنصب وزير في الحكومة المقبلة، في خطوة غير مسبوقة.

وسيكون أمام عبد المهدي، المستقل الذي كلف تشكيل الحكومة في 2 أكتوبر الجاري، حتى الأول من الشهر المقبل، لإنجاز ذلك في المهل الدستورية، وهي مهمة تبدو شاقة، وسط سعي ائتلافات عدة داخل البرلمان إلى تقديم نفسها كالأكثر حضوراً، وبالتالي الأحق في التمثيل.

ولهذا الغرض، يبدأ الموقع الإلكتروني باستقبال الطلبات من صباح الثلاثاء، وحتى بعد ظهر الخميس المقبل.

وعند البدء بعملية التسجيل، يطلب الموقع من المتقدم تسجيل بياناته الشخصية، إضافةً إلى توجهاته السياسية، واسم حزبه إن وجد، والوزارة التي يرغب بالترشح لقيادتها.

وبعد ذلك، على المرشح تقديم مؤهلاته الجامعية أو ما يعادلها، وهي إلزامية للترشح، ومن ثم الوظائف التي عمل بها خلال السنوات الماضية.

وقبل تثبيت البيانات، يخصص الموقع مساحة كتابة إلزامية أيضاً للمتقدم، عليه من خلالها أن يوضح رؤيته لأهم المشاكل التي يواجهها القطاع المستهدف أو الوزارة "التي تقدم إليها"، والحلول العملية المقترحة للتنفيذ، وأيضاً رؤيته لمواصفات وسلوكيات القائد الناجح، وكيفية إدارة الفرق بطريقة فعالة، مع أمثلة حقيقية، إضافةً إلى أهم المؤهلات القيادية والتخصصية التي تميزه عن غيره لاستحقاق المنصب.