المالكي: السعودية مستمرة في دعم الاقتصاد اليمني

الشارقة 24 – واس:

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن العقيد الطيار الركن تركي المالكي أن المملكة العربية السعودية مستمرة في دعم الاقتصاد اليمني، حيث قدمت السعودية لليمن في عام 2014 مبلغاً وقدره مليار دولار للبنك المركزي اليمني، كما قدمت ضمن العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن في بداية يناير عام 2018، ملياري دولار للبنك المركزي لدعم الاقتصاد اليمني.

وأشاد المالكي بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث قدم 200 مليون دولار كمنحة للبنك المركزي للمحافظة على قيمة الريال اليمني ودعم اقتصاده.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الخاص بقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن الذي عقد، الإثنين، بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض.

وأوضح العقيد تركي المالكي أن الحوثيين يسببون الكثير من المشكلات التي تؤثر سلباً وبصورة مباشرة على الاقتصاد اليمني، مطالباً بتحويل جميع المساعدات التي يتم تقديمها من المنظمات الإنسانية أو غيرها إلى البنك المركزي اليمني لعدم سرقتها من الحوثيين.