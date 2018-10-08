السعودية ومصر تطلقان تمريناً عسكرياً مشتركاً

الشارقة 24 – واس:

اكتمل وصول القوات البرية السعودية إلى جمهورية مصر الشقيقة، للمشاركة في التمرين البري المشترك "تبوك 4"، مع القوات المسلحة المصرية.

وكان في استقبالهم الملحق العسكري السعودي لدى جمهورية مصر الشقيقة العميد الركن عبد الله بن يوسف الجاسر، ومن الجانب المصري مساعد رئيس أركان المنطقة الجنوبية عميد أركان حرب محب حبشي خليل.

وأوضح العميد الجاسر، أن تحقيق الأهداف المرسومة التي من أهمها تعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة، لتوطيد العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب، تدعمها الإرادة الواضحة لدى القيادتين، ما يضمن الوصول إلى قدرة عالية من التنسيق والقيادة والسيطرة، على التمارين المشتركة، وتوحيد مفهوم مشترك للعمل المستقبلي بين البلدين، وذلك لمجابهة التحديات الحالية.

من جانبه، أشار قائد التمرين العميد الركن محمد بن غالب، أن الجميع جاهز لبدء تنفيذ المناورات مع الأشقاء في الجيش المصري، وأنه سيتم التدريب على عدد من الفرضيات العسكرية، التي ترفع من مستوى الجاهزية القتالية للقوات البرية، والاستفادة القصوى من تطبيق مفهوم العمل المشترك.

وانطلق التمرين، يوم الإثنين، في قاعدة سفاجا البحرية، بحضور رئيس أركان المنطقة الجنوبية اللواء أركان حرب أشرف محمد حمودة.