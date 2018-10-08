المعارضة السورية تستكمل سحب سلاحها من المنطقة المنزوعة

الشارقة 24 – أ ف ب:

أنهت الفصائل المعارضة السورية، يوم الإثنين، سحب سلاحها الثقيل من محافظة إدلب، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها موسكو وأنقرة، لإقامة منطقة "منزوعة السلاح" فيها، وهي يوم الأربعاء.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية، بأن الفصائل المعارضة أنهت الإثنين سحب أسلحتها الثقيلة، بينها قاذفات صواريخ وقذائف هاون وصواريخ متوسطة المدى.

وأعلنت الجبهة الوطنية للتحرير، والتي تضم عدداً من الفصائل غير الإرهابية القريبة من تركيا، السبت أنها بدأت بسحب السلاح الثقيل من المناطق التي تم الاتفاق عليها بين روسيا وتركيا، في خطوة أولى نحو تطبيق هذه المبادرة المفصلية بالنسبة لآخر معقل للفصائل في سوريا.

وتم الاتفاق، على أن يتمّ سحب الأسلحة الثقيلة من المناطق التي ستصبح منزوعة السلاح، بحسب الاتفاق التركي الروسي، قبل الأربعاء.

وأشارت وكالة الأناضول، إلى أن الجيش التركي نقل إلى المنطقة التي سُحبت منها الأسلحة الثقيلة، أسلحة وسيارات مصفحة للدوريات التي من المفترض أن تسيّر بموجب اتفاق سوتشي.