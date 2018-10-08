البحرين تُشيد بدعم السعودية والإمارات والكويت المالي

الشارقة 24 – بنا:

أعرب مجلس الوزراء البحريني، في جلسته الاعتيادية، يوم الإثنين، برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، عن تقديره للموقف الأخوي للأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، بالتوقيع على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي، بين حكوماتهم والمنامة.

وأعلن الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام للمجلس، أن المجلس رحب وقدّر أيّما تقدير الموقف الأخوي للأشقاء في السعودية والإمارات والكويت، بالتوقيع على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بين حكوماتهم، وحكومة المملكة.

وأضاف الناصر، أن المجلس أعرب عن جزيل الشكر وبالغ التقدير، لدعم الأشقاء لمواقفهم المساندة للبحرين في مختلف المجالات، وأشاد بالمواقف النبيلة لقيادات هذه الدول الشقيقة، التي قدمت نموذجاً للارتباط الأخوي الحقيقي بين الأشقاء، يؤكد على صلابة وأصالة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية، التي تجمعهم على أسس وحدة المصير المشترك، والإيمان المطلق بوحدة الهدف.