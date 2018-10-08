تونس تحقق في معلومات عن جهاز سري لـ "النهضة"

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت النيابة العامة في تونس، يوم الإثنين، عن فتح تحقيق بشأن معلومات تفيد بامتلاك حزب حركة النهضة لجهاز سري مواز، والتلاعب بوثائق ترتبط باغتيال السياسيين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي.

وستنظر النيابة العامة، في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وهو جهاز يختص بالنظر في القضايا الإرهابية، في المعلومات والوثائق التي كشفت عنها هيئة الدفاع عن السياسيين، بمؤتمر صحافي في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأوضح المتحدث باسم القطب القضائي سفيان السليطي لوسائل الإعلام، أن النيابة العامة أذنت بإجراء الأبحاث اللازمة، على إثر ما ورد من معطيات بمؤتمر صحافي لهيئة الدفاع.

وتتهم الهيئة، حزب حركة النهضة، الشريك في الحكومة الائتلافية الحالية، بممارسة التجسس وإدارة جهاز سري مواز للدولة، والتستر على وثائق خطيرة، وجهات ترتبط باغتيال السياسيين، واختراق مؤسسات الدولة.

وينفي الحزب، الذي تولى السلطة بين 2011 و2013، بعد فترة حظر طويلة لنشاطه السياسي، خلال حكم النظام السابق، هذه الاتهامات.

وأعلنت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، أنها ستتقدم بالتوازي مع أعمال النيابة العامة، بشكوى لدى القضاء العسكري، اعتماداً على المعلومات والوثائق التي تملكها.