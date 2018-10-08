الجيش الليبي يلقي القبض على ضابط سابق مطلوب في مصر

الشارقة 24 – وكالات:

كشف متحدث عسكري ليبي، أن الجيش الليبي ألقى القبض على ضابط الصاعقة السابق بالجيش المصري والمتطرف هشام عشماوي المطلوب في مصر.

وأوضح أن الجيش ألقى القبض عليه في درنة، حيث يقاتل إرهابيين.

وكتب العميد أحمد المسماري، على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم إلقاء القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي، فجر الإثنين، في عملية أمنية في مدينة درنة، لافتاً إلى أنه وجد مع عشماوي عائلة الإرهابي المصري محمد رفاعي سرور.

تجدر الإشارة، إلى أن عشماوي مطلوب في مصر، بتهمة الضلوع في العديد من الأعمال الإرهابية، وتصفه بعض وسائل الإعلام بأنه "أخطر إرهابي مطلوب" في مصر.