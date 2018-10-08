مقتل 52 إرهابياً بعمليات للجيش والشرطة في سيناء

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلن الجيش المصري، يوم الإثنين، مقتل 52 إرهابياً في سيناء، في إطار عمليته العسكرية الواسعة ضد الفرع المصري لتنظيم "داعش" الإرهابي في سيناء، التي بدأها في فبراير الماضي.

وأكد بيان نشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش، أن 26 تكفيرياً، قتلوا بوسط وشمال سيناء.

وأعلن البيان، أنه عثر بحوزتهم عدد من البنادق الآلية، وكميات من الذخائر، وقنبلة يدوية، وأحزمة ناسفة، وجهازي اتصال لاسلكي، وعدد من دوائر النسف، وكمية من الملابس العسكرية، وضبط طائرة بدون طيار، تستخدم في مراقبة القوات المصرية.

وأضاف البيان، أن قوات الشرطة نفذت ضربة استباقية في مدينة العريش، عاصمة شمال سيناء، أسفرت عن مقتل 26 إرهابياً، لافتاً إلى استشهاد 3 جنود.