الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من محافظتي الخليل وطولكرم

الشارقة 24 – واس:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، 4 فلسطينيين من محافظتي الخليل وطولكرم.

وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت، 3 شبان فلسطينيين من ضاحية شويكة، شمال محافظة طولكرم بعد تفتيش منازلَ ذويهم.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال مواطناً فلسطينياً، من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، جنوب الضفة الغربية عقب دهم منزله في البلدة، وتفتيشه.

كما فتشت تلك القوات عدداً من المنازل في بلدة يطا، وداهمت عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي حلحول وسعير، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بإعاقة مرورهم.