مقتل اثنين من قيادات ميليشيا الحوثي في معارك مع الجيش اليمني

عناصر من الجيش اليمني خلال المواجهات مع الحوثيين - أرشيفية

الشارقة 24 – واس:

لقي قياديان من ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، مصرعهما في معارك مع الجيش اليمني، بجبهة "مقبنة"، في الريف الغربي لمحافظة تعز.

وقتل القياديان الحوثيان في المعارك التي شهدتها الجبهة السبت، ونشبت عقب محاولة تسلل للمتمردين، إلى مواقع تقع تحت سيطرة الجيش في مديرية "مقبنة".

وضمن الهجوم على مواقع الجيش في منطقة قهبان، قتل قائد مجاميع الميليشيا المكنى "أبو مالك"، كما قتل قيادي آخر يدعى "أبو مهران" إضافة إلى مقتل عدد آخر من العناصر المهاجمة.

وكانت قوات الجيش الوطني قد صدت هجومين منفصلين لميليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش، في محيط "تبة الخزان" بقهبان ووادي الجسر بمديرية "مقبنة" غرب المدينة.