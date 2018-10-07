"الحوثي" يستهدف عائلة بقذيفة هاون بالحديدة

الشارقة 24 – واس:





أكد بيان لألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني أن ميليشيات الحوثي استهدفت أسرة كاملة بقذيفة هاون، أثناء محاولتهم للنزوح من منزلها باتجاه مديرية الخوخة، وأن العائلة والمكونة من أب وأم وثلاثة أطفال أصيبوا جميعهم إصابات بين متوسطة وخطرة.

وتأتي الحادثة بعد يوم واحد على استهداف المليشيا بثلاثة صواريخ كاتيوشا مخيماً للنازحين في مدينة الخوخة البعيدة عن مناطق المواجهات.

وعلى الصعيد، واصلت المليشيا الحوثية شن هجمات على التجمعات السكانية في مديريتي حيس والتحيتا جنوب المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيا شنت قصفاً بقذائف الهاون طال منازل السكان في مدينتي التحيتا حيس، وتسبب القصف بإصابات في صفوف المدنيين وأضراراً جسيمة في المنازل الشعبية، وأن مدنياً في العقد الخامس من عمره أصيب بجروح بالغة في القصف على حيس، فيما تضررت عدد من المنازل.