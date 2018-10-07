أثناء محاولتها النزوح من منزلها

"الحوثي" يستهدف عائلة بقذيفة هاون بالحديدة

  • الأحد 07, أكتوبر 2018 في 7:03 ص
  • جانب من من المقذوفات الحوثية الغادرة – أرشيفية
    جانب من من المقذوفات الحوثية الغادرة – أرشيفية
استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية عائلة في مدينة الدريهمي بمحافظة الحُديدة بقذيفة هاون، أثناء محاولتها النزوح من منزلها باتجاه مديرية الخوخة، ما أدى إلى إصابتهم.
الشارقة 24 – واس:

أكد بيان لألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني أن ميليشيات الحوثي استهدفت أسرة كاملة بقذيفة هاون، أثناء محاولتهم للنزوح من منزلها باتجاه مديرية الخوخة، وأن العائلة والمكونة من أب وأم وثلاثة أطفال أصيبوا جميعهم إصابات بين متوسطة وخطرة.
 
وتأتي الحادثة بعد يوم واحد على استهداف المليشيا بثلاثة صواريخ كاتيوشا مخيماً للنازحين في مدينة الخوخة البعيدة عن مناطق المواجهات.
 
وعلى الصعيد، واصلت المليشيا الحوثية شن هجمات على التجمعات السكانية في مديريتي حيس والتحيتا جنوب المحافظة.
 
وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيا شنت قصفاً بقذائف الهاون طال منازل السكان في مدينتي التحيتا حيس، وتسبب القصف بإصابات في صفوف المدنيين وأضراراً جسيمة في المنازل الشعبية، وأن مدنياً في العقد الخامس من عمره أصيب بجروح بالغة في القصف على حيس، فيما تضررت عدد من المنازل.