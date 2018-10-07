ميليشيا الحوثي تخطف أكثر من 50 طالباً وطالبة من جامعة صنعاء

الشارقة 24 – واس:

قامت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، باقتحام حرم جامعة صنعاء، وخطفت أكثر من 50 طالباً وطالبة من كلية التجارة والاقتصاد واقتيادهم إلى أماكن مجهولة بعد الاعتداء عليهم ومصادرة هواتفهم ومتعلقاتهم الشخصية.

وأدخلت الميليشيا الحوثية إلى الحرم الجامعي عربات يستلقها مسلحون حوثيون ومليشيات نسائية، وشنت حملة اختطافات للطلاب والطالبات والاعتداء عليهم بالضرب واستخدام الصعق الكهربائي.

وأكد شهود عيان أن عناصر نسائية حوثية انتشرن داخل حرم كلية الاقتصاد وقمن بالتفتيش على هواتف الطلاب ومنعهم من الخروج أو الدخول للكلية، فيما أصيبت طالبة بحالة إغماء بعد تعرضها للصعق الكهربائي.