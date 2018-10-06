الجيش اليمني يحكم قبضته على سلسلة جبلية في "باقم" شمالي صعدة

الشارقة 24 – واس:

فرضت قوات من الجيش اليمني، سيطرتها على سلسلة جبلية في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة، معقل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأكد قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد عزيز الخطابي، أن قوات الجيش تمكنت من تحرير سلسلة جبلية جديدة مطلّة على مركز مديرية باقم، وأنها هاجمت ميليشيا الحوثي الانقلابية في سلسلة جبال العظيدة المطلّة على مركز مديرية باقم من الناحية الشمالية ومواقع أخرى محاذية لها وتمكنت من تحريرها.

وأسفرت المعارك عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية، بالإضافة إلى أسر اثنين آخرين، فيما استعاد الجيش اليمني، كميات من الأسلحة من بينها قناصات ورشاشات وذخائر متنوعة وأجهزة اتصالات لاسلكية.