السيسي: واجهنا تحدي الحفاظ على الدولة ومنع انهيارها

الشارقة 24 – وكالات:

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، على أن بلاده استطاعت عبور مرحلة الاضطراب غير المسبوق الذي انتشر في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد السيسي في كلمة بمناسبة الذكرى الـ 45 لانتصار حرب السادس من أكتوبر عام 1973، أن مصر واجهت في السنوات الماضية تحدي الحفاظ على الدولة ومنع انهيارها ومواجهة خطر الفراغ السياسي والفوضى وانتشار الإرهاب المسلح الغادر.

وأضاف أن التحديات الصعبة لم تضعف عزيمتنا واستطعنا محاصرة خطر الإرهاب الأسود وتوجيه ضربات قاصمة لتنظيماته وعناصره، وكذلك تثبيت أركان دولتنا وإعادة الثقة والهدوء للمجتمع بعد فترات عصيبة من الاستقطاب والتوتر.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن هذه المهام الجسام لم تشغل المصريين عن إرساء أساس متين للتنمية الاقتصادية يستند إلى مواجهة الحقائق والتعامل مع الواقع كما هو وليس من خلال الشعارات والأوهام.

وذكر أن مصر التي استطاعت استرداد أرضها حتى آخر شبر حرباً وسلاماً استطاعت فرض واقع استراتيجي مختلف وصياغة معادلات الإقليم على أساس التوجه نحو السلام وليس الحرب والخراب والدمار.

وأكد السيسي أن حرب أكتوبر لم تكن فقط من أجل استرداد أرضنا وإنما كان السلام أيضاً نصب أعيننا، مضيفاً أن الشعوب العريقة ذات التجربة التاريخية الممتدة على مدار الزمن تعرف معنى السلام وتسعى إليه.

كما وجه الرئيس السيسي التحية للوحدات العربية المقاتلة التي شاركت مع القوات المسلحة في حرب أكتوبر، مؤكداً أنهم أشقاء أعزاء ورفاق سلاح.

واعتبر أن الحفاظ على السلام يمثل تحدياً لا يقل عن تحدي القتال، مؤكداً أن مصر أثبتت في السلام نفس مقدرتها في الحرب.