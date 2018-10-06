محمد بن سلمان: السعودية لا تأخذ الأسلحة بالمجان من أميركا

الشارقة 24 – واس:

أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، أن معدل البطالة في المملكة سيبدأ في الانخفاض بدءاً من 2019، ولن يكون هناك ضرائب جديدة حتى 2030، مؤكداً أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح، وأن صفقة كبيرة سيتم الإعلان عنها بعد أسبوعين.

وأوضح ولي العهد السعودي، في لقاء مع وكالة بلومبيرغ، أن المملكة قادرة على حماية مصالحها وتشتري الأسلحة من الولايات المتحدة الأميركية، ولا تأخذها بالمجان، ولديها 1.3 مليون برميل من النفط يومياً جاهزة في حال احتاج السوق لذلك.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، أن صندوق الثروة السيادية الرئيسي للمملكة سيتجاوز المستوى المستهدف له البالغ 600 مليار دولار بحلول 2020، في إطار المساعي الرامية لتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط، مبيناً أن ميزانية المملكة للعام 2019 ستتجاوز تريليوناً للمرة الأولى.

وأوضح ولي العهد السعودي، أن ميزانية 2019، زادت عن 1 تريليون ريال لأول مرة في المملكة العربية السعودية، حيث وصلت إلى 1 تريليون و100 مليار ريال، كما وصلت الزيادة في المداخيل أو الإيرادات غير النفطية إلى 300%، لذا فإن الزيادة كانت من 100 مليار ريال إلى 300 مليار ريال.

وبشأن حادثة المواطن السعودي الصحافي جمال خاشقجي، أشار الأمير محمد بن سلمان، إلى أنه سوف يستمر في محادثاته مع الحكومة التركية لمعرفة ما حدث لجمال هناك، مؤكداً حرصه على سلامة كل مواطن سعودي، ومنهم خاشقجي، وتابع أن ما يعرفه هو أن خاشقجي دخل وخرج بعد دقائق قليلة أو ربما ساعة، وأن السلطات السعودية تحقق في هذا الأمر، من خلال وزارة الخارجية لمعرفة ما حدث بالضبط في ذلك الوقت، وأكد أن خاشقجي ليس في داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وحول منطقة "نيوم" السياحية، أوضح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن أول بلدة في نيوم، ستكون جاهزة في عام 2019 أو 2020 على أن تكتمل المنطقة كلها بحلول 2025.

وبشأن شراء الأسلحة من الولايات المتحدة، أفاد بأنه المملكة لا تدفع شيئاً مقابل أمنها، مشيراً إلى أن جميع الأسلحة التي حصلت عليها الرياض من الولايات المتحدة قد دفعت المملكة ثمنها ,انها ليست أسلحة مجانية، وأوضح "عندما أصبح دونالد ترامب رئيساً، قمنا بتغيير استراتيجيتنا للتسلح مرة أخرى للـ 10 أعوام المقبلة، لنجعل أكثر من 60% منها مع الولايات المتحدة الأميركية، ولهذا السبب خلقنا فرصاً من مبلغ الـ 400 مليار دولار، وفرصاً للتسلح والاستثمار، وفرصاً تجارية أخرى".

وأكد الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة تنتج حوالي 10.7 مليون برميل يومياً من النفط، وأن المخزون الاحتياطي للمملكة يقدَّر بـ 1.3 مليون برميل يومياً دون أي استثمار، لذا فلدى المملكة 1.3 مليون برميل يومياً جاهزة في حال احتاج السوق لذلك.