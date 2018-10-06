مقتل وإصابة 15 بهجومين "داعشيين" في العراق

الشارقة 24 – واس:

قتل تسعة أشخاص، وأصيب أربعة آخرون، في هجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي، يوم الجمعة، على قرية تقع جنوب غرب مدينة الموصل العراقية.

وأعلن الرائد علي البياتي من قيادة عمليات نينوى، أن مسلحين من التنظيم هاجموا، مساء الجمعة قرية أسعدية غربي منطقة الحضر جنوب غرب مدينة الموصل بالأسلحة الرشاشة، وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح.

إلى ذلك، أوضح المقدم محمد خليل من قيادة عمليات صلاح الدين، أن ضابطاً برتبة ملازم أول قتل وأصيب جندي بجروح بانفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحو "داعش" في منطقة الحراريات شرقي مدينة بيجي شمال مدينة تكريت.