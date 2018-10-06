"التحالف" يدين استهداف الحوثي مخيماً للاجئين بالحُديدة

الشارقة 24 – واس:

أدان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، الجريمة البشعة التي نفذتها الميليشيا الانقلابية الجمعة، باستهدافها مخيم للاجئين في بني جابر بمديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة، بعدد من القذائف، ما أدى إلى وفاة امرأة وإصابة 12 من النازحين أغلبهم من الأطفال، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة لحقت بالمخيم.

وأكد المالكي أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تطالب الأمم المتحدة ومنظماتها، ومنظمات المجتمع المدني لإدانة جرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق الإنسانية والشعب اليمني، وانتهاكه لمبادئ حقوق الإنسان، والقوانين الدولية والإنسانية.

وأوضح المتحدث أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وقفت وستقف على الدوام مع الشعب اليمني الشقيق، لعودة حكومته الشرعية، وعودة الأمن والاستقرار لليمن، ولاستعادة كامل حقوق الشعب اليمني التي استولت عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران منذ الانقلاب على الشرعية في اليمن.