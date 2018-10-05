مقتل 30 من المليشيا الحوثية في غارة "للتحالف" في لحج

الشارقة 24 – واس:

أكد الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية الرابعة، النقيب محمد النقيب، مقتل نحو 30 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية في غارات جوية، شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية على تجمعاتهم في مديرية الراهدة شمالي محافظة لحج، جنوب اليمن.

وأوضح أن الغارات استهدفت تجمعات من الميليشيا الانقلابية خلال توافدها إلى قمة جبل المدور المطل على الطريق العام الرابط بين مدينتي الشريجة شمالي لحج والراهدة جنوب تعز.

وأضاف أن الميليشيا كانت في طريقها لتعزيز عناصرها المتمركزة على مقربة من مدينة الراهدة.

إلى ذلك قتل ما لا يقل عن 17 عنصراً من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء، وسط اليمن، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع للجيش الوطني في مناطق اليسبل ومخابئ القردعي بجبهة قانية، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار باتجاه منطقة الوهبية التابعة لمديرية السوادية شمالي البيضاء.