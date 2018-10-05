شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهما فتى، وذلك في مواجهات خلال مسيرات العودة على الحدود مع قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، أن الشاب محمود أكرم محمد أبو سمعان (24 عاماً) استشهد جراء إصابته برصاصة في البطن وخرجت من الصدر في شرق غزة.

وأضاف قائلاً: "كما استشهد الفتى فارس حافظ السرساوي (14عاماً) برصاصة في صدره شرق غزة، مشيراً إلى أن عدد الجرحى ليوم الجمعة بلغ 142 بينهم خمسة بحالة الخطر".

وفي الضفة الغربية، أصيب 7 شبان فلسطينيون بالرصاص خلال المواجهات التي اندلعت بين أهالي قرية المزرعة الغربية شمالي رام الله وسط الضفة الغربية، وعشرات المستوطنين الذين اقتحموا جبل نعلان في القرية بحماية جيش الاحتلال وتصدى لهم الأهالي.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام تجاه الفلسطينيين شاباً فلسطينياً خلال المواجهات واقتاده الجنود إلى جهة مجهولة.