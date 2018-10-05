قذائف حوثية غادرة تودي بحياة امرأة بمخيم بالخوخة اليمنية

الشارقة 24 – وام:

أصيب سكان مخيم بني جابر في مديرية الخوخة بالحديدة، التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الجمعة بـ 3 قذائف حوثية عشوائية أودت بحياة امرأة وأصابت عدداً كبيراً من قاطني المخيم، بإصابات خطرة، فيما لا يزال المركز يتابع التطورات مع السلطة المحلية اليمنية.

وندد بيان لمركز الملك سلمان للإغاثة، بهذه الجريمة البشعة، التي لم تراع مبادئ حقوق الإنسان، ولا القانون الإنساني الدولي.

وأهاب المركز بالأمم المتحدة ومنظماتها، الوقوف بحزم أمام هذه الجريمة الإنسانية التي أقدمت عليها المليشيات الحوثية، وانتهكت خلالها كل المبادئ الدولية وحقوق الإنسان، حيث تكررت هذه الأفعال غير المسؤولة في التعدي على المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من المركز، ونهبها، وإعاقة وصول البعض منها إلى الأهالي الذين هم بأمس الحاجة إليها.