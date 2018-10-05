الحريري يؤكد قرب تشكيل حكومة لبنانية جديدة

الشارقة 24 – كونا:

أعرب رئیس الوزراء المكلف بتشكیل حكومة لبنانیة جدیدة سعد الحریري، یوم الخمیس، عن ثقته، بتشكیل حكومة وفاق وطني تجمع القوى السیاسیة الأساسیة، خلال 10 أیام.

وأعلن في حوار مع قناة "أم تي في" اللبنانیة، أن اجتماعه الأخیر مع الرئیس اللبناني میشال عون كان إیجابیاً وبناءً، مشدداً على ضرورة تنازل جمیع الأطراف، لتسھیل تشكیل حكومة تواجه الأوضاع الاقتصادیة الدقیقة وتحمي البلاد.

ونفى الحريري وجود تدخلات خارجیة تعیق تشكیل الحكومة، لافتاً إلى أن تأخر التشكیل سببه التنافس بین القوى السیاسیة، بعد إجراء الانتخابات البرلمانیة، وعدم التفاھم فیما بینھا.