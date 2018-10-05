قلق من تعليق "يونيسيف" مساعداتها لأطفال اليمن

الشارقة 24 – واس:

أعرب مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، عن قلقه الشديد بخصوص قرار منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" عن تعليق عمليات المساعدات الإنسانية للأطفال في اليمن.

وأعلن المركز، أن القرار اتخذ بعد معلومات عن منع الميليشيات الحوثية لـ "يونيسيف" من إنشاء مركز اتصال في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وأكد أن الإجراء المتخذ يأتي لضمان الشفافية في الإشراف على عمليات توزيع المساعدات، ومراقبتها لمنع الفساد المنظم من قبل الميليشيات الحوثية.

وأدان المركز، الميليشيات الحوثية الإرهابية، لقيامها بعرقلة سير العمليات الإنسانية للأطفال في اليمن.

ودعا السفير السعودي لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة باليمن محمد آل جابر، "يونيسيف" للاجتماع بالمركز، لمناقشة فرصة تنسيق إنشاء مركز اتصال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية اليمنية، وبحث سبل التعاون بما يسهم في تخفيف معاناة الأشقاء في اليمن، وخاصة الحالات الإنسانية والأطفال.