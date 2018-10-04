البرلمان العربي يثمّن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن

الشارقة 24 – واس:

أثنى البرلمان العربي بقرار صوت عليه مشروع "مسام" لنزع الألغام باليمن، الذي أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لحماية المدنيين، وطالب الأمم المتحدة باتخاذ تدابير عاجلة وعملية لجعل اليمن خالية من الألغام.

وأفاد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي في تصريح صحافي له الخميس، بأن البرلمان في جلسته العامة الأربعاء، صوّت على مشروع القرار المقدم منه بشأن تثمين مشروع "مسام" لنزع الألغام باليمن، الذي أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومطالبة الأمم المتحدة بإخلاء اليمن من الالغام.

وأضاف، أن البرلمان العربي ثمن عالياً في قراره مشروع نزع الألغام في اليمن "مسام"، بغرض إزالة الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي بكافة أشكالها وصورها، كما أعرب البرلمان العربي في قراره عن تقديره للمملكة العربية السعودية لهذه المبادرة النوعية والإنسانية لحفظ أرواح المدنيين من مخاطر الألغام المحرمة دولياً.

وأكد البرلمان العربي في قراره أن مشروع "مسام" يعد استمراراً لجهود المملكة ومكانتها العالمية والفعالة في الأعمال الإنسانية، ويهدف إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة لنزع الألغام خاصة بعد تصاعد وتيرة زرع الألغام العشوائية من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية سواء الألغام المحلية أو إيرانية الصنع، التي فاقت المليون لغم خلال السنوات الثلاث الأخيرة.