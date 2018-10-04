جيريمي هانت: نتطلع لتعزيز الشراكة مع الدول العربية بعد البريكست

الشارقة 24 – واس:

أعرب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، عن تطلع بلاده لتعزيز روابط الشراكة والصداقة التاريخية مع الدول العربية خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس القادم.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في حفل عشاء أقامه السفراء العرب بالمملكة المتحدة، الأربعاء، على هامش أعمال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم في مدينة بيرمنغهام، بحضور عدد كبير من النواب والسياسيين البريطانيين.

وأفاد هانت بأن بريطانيا تتطلع لتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع جميع دول العالم بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي بما فيها الدول العربية.

وأضاف هانت، تدرك بريطانيا حجم التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، ولكن الحكومة البريطانية ترى أنه من مسؤولياتها المساعدة في إحلال السلام بالمناطق التي تشهد أزمات في الوقت الحاضر.

ورأى الوزير أن بلاده قادرة على لعب دور بنّاء لمساعدة حلفائها في الشرق الأوسط لتحقيق السلام والنمو الاقتصادي وما من شأنه أن يحقق تطلعات شعوبها.