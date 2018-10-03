الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في باقم بصعدة شمال اليمن

الشارقة 24 – واس:

حرر الجيش الوطني اليمني مسنودًا بتحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، مواقع جديدة في الأجزاء الغربية من مركز مديرية باقم، بمحافظة صعدة معقل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأكد قائد اللواء 102 قوات خاصة، العميد ياسر الحارثي، في تصريح صحافي، أن الجيش الوطني اليمني مسنوداً بتحالف دعم الشرعية في اليمن، تمكن من تحرير مواقع جديدة في الأجزاء الغربية من مركز مديرية باقم، بمحافظة صعدة معقل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأوضح الحارثي، أنه تم تحرير سلسلة جبال الأسود، وجبال غرة، وجبال المصانع الكبرى والصغرى، وكذا تحرير قرية محديده، وسط تقدم متواصل لقوات الجيش ودحر للمليشيات، وسط انهيارات وخسائر كبيرة في صفوف المليشيات وخسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.