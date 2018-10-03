البرلمان العربي يؤكد التمسك بالحل السلمي للأزمات العربية

الشارقة 24 – كونا:

أكد رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، الأربعاء، تمسك البرلمان بالحل السياسي للأزمات التي تمر بها عدد من الدول العربية لتلبية تطلعات الشعوب والحفاظ على وحدتھا واستقلالھا.

وذكر السلمي، في كلمة أمام الجلسة الأولى لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشریعي الثاني للبرلمان تحت شعار "القدس العاصمة"، أن البرلمان سیصدر قراراً بشأن التطورات الخطیرة في لیبیا، كما سیواصل متابعة تنفیذ قراره للحفاظ على أرصدة لیبیا المجمدة لدى المملكة المتحدة.

وطالب السلمي قادة وممثلي الشعب اللیبي بتحمل المسؤولیة التاریخیة في العمل، للوصول إلى تسویة سیاسیة تضمن الحفاظ على وحدة البلاد وسیادتھا وأمن شعبھا وعدم التدخل في شؤونھا الداخلیة.

وحول الیمن، جدد السلمي التزام البرلمان بدعم الشرعیة في البلاد، ودعم التحالف العربي لاسترداد الشرعیة ورفضه لما تقوم به میلیشیا الحوثي الانقلابیة من اعتداءات على مؤسسات الدولة والشعب الیمني ودول الجوار الیمني.

ولفت إلى مواصلة الجھود لدعم الدول العربیة الأقل نمواً، مؤكداً عمل البرلمان العربي بكل جد وإخلاص لتلبیة تطلعات الشعب العربي في تحقیق الأمن، رغم كل التحدیات الكبیرة التي تعصف بالأمة العربیة وعلى رأسھا استھداف القضیة المحوریة الأولى فلسطین.

وأشار إلى استمرار البرلمان في تنفیذ خطط العمل التي اعتمدھا لدعم صمود فلسطین، لاسیما بعد قرارات الإدارة الأميركیة "المدانة والمرفوضة" ضد الشعب الفلسطیني، أھمھا الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، ونقل السفارة الأميركیة إلیھا، إضافةً إلى ایقاف التمویل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین "أونروا".

وأكد دعم البرلمان للجھود المصریة لتحقیق المصالحة بین الفلسطینیین، لتحقیق وحدة الصف الفلسطیني.

وأعلن السلمي البدء في تنفیذ خطة البرلمان العربي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعیة للإرھاب.

وثمن جھود خادم الحرمین الشریفین لتحقیق السلام والمصالحة التاریخیة بین دولتي أثیوبیا وإریتریا، ودولتي جیبوتي وإریتریا للحفاظ على الأمن والسلم في البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفریقي، لتحقیق الاستقرار في المنطقة ودعم الأمن القومي العربي.

وفیما یتعلق بالعراق، أكد رئیس البرلمان دعم العراق في إعادة إعمار المناطق المحررة التي دمرھا ما یسمى تنظیم "داعش" الإرهابي، والمضي قدماً في مسیرة التنمیة لتلبیة تطلعات الشعب العراقي في العیش الكریم.