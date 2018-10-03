الاحتلال الإسرائيلي يمهد لهدم منزل في رام الله

الشارقة 24 – وام:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مخيم الأمعري في رام الله، وحددت قياسات منزل عائلة فلسطينية يتهم ابنها بقتل جندي في 26 مايو 2018، وذلك تمهيداً لهدمه.

واندلعت مواجهات أثناء الاقتحام بين الشبان وقوات الاحتلال، ألقى خلالها الشبان المولوتوف والحجارة، فيما رد الجنود بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز ولم يبلغ عن إصابات.

وكان الأمن التابع للاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع وحدات خاصة بالجيش اعتقل شاباً "32 عاماً" من مخيم الأمعري للاجئين، وزعمت أنه تنسب له شبهات بإلقاء قطعة رخام على وحدة من الجيش اقتحمت المخيم، حيث تسبب بمقتل الجندي.

في غضون ذلك أعلن جيش الاحتلال أن قواته اعتقلت، فجر الأربعاء، 15 فلسطينياً في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.