الأردن يستضيف حلقة نقاشية حول دور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب

الشارقة 24 – بنا:

عُقدت في العاصمة الأردنية عَمّان خلال الفترة من 1-2 أكتوبر، حلقة نقاشية بحثية عن دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، بمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واستعرضت الحلقة أربعة أوراق بحثية في شأن دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، خرجت بسبع توصيات موجهة للمؤسسات الإعلامية، والمؤسسات التربوية، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت التوصيات المعنية بالمؤسسات الإعلامية، على ضرورة تفعيل دور وسائل الإعلام العربية تجاه مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، والتطبيقات والألعاب الإلكترونية التي تنمي العنف وتروج للإرهاب، ودعت التوصيات المؤسسات العربية الرسمية إلى تفعيل القوانين والنظم التي تضمن حصر وحجب المواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تنمي العنف وتروج للأفكار الإرهابية، كما تمت دعوة وسائل الإعلام العربية الرسمية والخاصة إلى تضمين برامجها ما يشيع ثقافة السلم الأهلي والعدالة الاجتماعية، لإيجاد وعي مجتمعي يسهم في بناء الدولة العصرية.

وأخيراً تم التأكيد على وسائل الإعلام العربية الرسمية والخاصة عدم إتاحة الفرصة للكيان الصهيوني للظهور في برامجها المختلفة.