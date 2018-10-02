مقتل 3 بتفجير سيارة ملغومة في موكب للاتحاد الأوروبي بمقديشو

جندي في موقع انفجار سيارة ملغومة استهدف موكباً للاتحاد الأوروبي في الصومال

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت الشرطة الصومالية عن مقتل ثلاثة أشخاص في تفجير سيارة ملغومة في ركب سيارات مدرعة للاتحاد الأوروبي في العاصمة مقديشو، يوم الإثنين.

ووقع التفجير في نحو الساعة 12:10 مساء بالتوقيت المحلي في الشارع الصناعي وهو شارع رئيسي بقلب العاصمة الصومالية، وذكرت الشرطة أن المهاجم قتل كذلك في التفجير.

وأعلنت حركة الشباب الإرهابية، التي تشن هجمات من حين لآخر في ذلك البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي مسؤوليتها عن التفجير.

وذكر الجيش الإيطالي أن قافلة من خمس مركبات كانت عائدة من مهمة تدريب تعرضت لهجوم لكن لم يسقط جرحى أو قتلى.

وأضاف الجيش الإيطالي أن أضرار طفيفة لحقت بمركبة كانت تقل أربعة جنود وتمكنت من العودة للقاعدة.