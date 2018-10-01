المالكي: الحكومة اليمنية الشرعية أكدت رفضها لتقرير الخبراء

الشارقة 24 – واس:

أكد العقيد الطيار الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات "التحالف"، أن التحالف أصدر بيان يرفض نتائج التقرير التي توصّل إليها فريق الخبراء في تقييم الحالة الإنسانية في اليمن، مبيناً أن الحكومة اليمنية الشرعية أكدت رفضها لتقرير الخبراء لعدم وجود الشفافية والمهنية، ولانحياز مجموعة الخبراء مع المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وأوضح العقيد تركي المالكي أن الحكومة اليمنية الشرعية طالبت من دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، بدعمها للكفاءات والخبرات والقدرات، مشيراً إلى أن التحالف قد أعلن سابقاً عن رد قانوني من خلال القنوات الرسمية وسيتم تسليمه إلى مجلس حقوق الإنسان خلال جلسة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان، حيث تم تقديم الرد القانوني من دول التحالف رسمياً إلى مجلس حقوق الإنسان.

وأفاد المالكي أن قيادة قوات التحالف تقدّر ما تقوم به المنضمات كافة سواء منظمات الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية في الداخل اليمني، لافتاً الانتباه إلى أنها تتعرض لضغط من المليشيات الحوثية في عدم إعطاء التصاريح للتحرك بالداخل اليمني, والقيام بأعمال المضايقات والانتهاكات من المليشيا الحوثية لهذه المنظمات، مفيداً أن بعض وسائل الإعلام تداولت خلال الفترة الماضية بعض التسريبات التي تخص الانتهاكات التي تقوم بها المليشيات الحوثية ضد الموظفين الأمميين، وكذلك المنظمات غير الحكومية في الداخل اليمني، مبيناً أنه يجب أن تكون هناك خطوات أكثر صرامه على الاتهامات والاختراقات التي تقوم بها المليشيا الحوثية في هذا الجانب.

وبين أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تلقت طلباً من الحكومة اليمنية الشرعية بالتنسيق مع الأمم المتحدة بأن هناك طائرة مستأجرة على خط سير عن طريق "عمّان، جدة، صنعاء" - "صنعاء، جدة، عمّان"، مفيداً أن الحكومة اليمنية الشرعية أعلنت على لسان وزير الإعلام اليمني عن نقل أبناء الرئيس السابق، صلاح علي عبدالله صالح، ومدين علي عبدالله صالح، حيث تم تقديم التسهيلات من قيادة القوات المشتركة، وأُعطيت التصاريح والتسهيلات اللازمة، كما أن الطائرة هبطت في مطار الملك عبد العزيز يوم الخميس الماضي لفترة 24 ساعة، مفيداً أن المليشيا الحوثية لم تقدم تصريح للهبوط في مطار صنعاء، وهذا يعد تعطيل متعمّد وليس بغريب على المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، مشيراً إلى أن الطائرة هبطت يوم الجمعة في العاصمة الأردنية عمّان.

وأكد أن جميع الأعمال التي تقوم بها المليشيا الحوثية التابعة لإيران من اختراق للمخازن والأعمال العدائية وغيرها تزيد من معاناة الشعب اليمني سواء بدفع الضرائب أو بتعطيل الشاحنات أو نهب البنك المركزي اليمني وغيرها.