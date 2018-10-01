مصرع 54 حوثياً وأسر 13 بعملية للمقاومة اليمنية بالساحل الغربي

الشارقة 24 – وام:

لقي 54 حوثياً مصرعهم، بينما تم أسر 13 آخرين، بينهم قيادي في الميليشيا، في عملية عسكرية للمقاومة اليمنية بالساحل الغربي، شنتها المقاومة اليمنية المشتركة، بمشاركة وإسناد من قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية.

وكانت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، قد شنت هجوماً عسكرياً على مواقع وتجمعات للحوثيين، بعد رصد دقيق لها بمنطقة الجاح غرب مديرية بيت الفقيه، ومناطق تواجدها بمديريتي التحيتا وحيس بمحافظة الحديدة.

وتتلقى ميليشيا الحوثي الانقلابية، ضربات قوية وهزائم ميدانية بالتزامن مع العمليات العسكرية في مختلف الجبهات، والتقدم المستمر والمدروس من عدة محاور.

وتفصيلاً، شنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة هجوماً عسكرياً على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، بعد رصد دقيق لها بمنطقة الجاح غرب مديرية بيت الفقيه، التي تشهد محاولات تسلل يائسة للميليشيا ومناطق تواجدها بمديريتي التحيتا وحيس بمحافظة الحديدة، في عملية عسكرية نوعية ومباغتة أسفرت عن دحر عناصرها وهروب عدد كبير منهم، تاركين خلفهم عتادهم وأسلحتهم وقتلاهم، وذلك بمشاركة وإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وتمكنت قوات المقاومة اليمنية، كل في قطاع مسؤوليته في جبهة الساحل الغربي لليمن، من تنفيذ عملية عسكرية مباغتة أسفرت عن مصرع 54 حوثياً وأسر 13 آخرين من بينهم قيادي ميداني، يدعى محمد علي صالح غالب، وسط حالة من الارتباك في صفوف مسلحي ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ونجحت قوات المقاومة اليمنية في تدمير تحصينات الميليشيا في منطقة "الجاح"، غرب مديرية بيت الفقيه، والتقدم شرقاً صوب منطقة الحسينية بمحافظة الحديدة، وذلك خلال تصديها لعملية تسلل حوثية فاشلة حاولت الميليشيا من خلالها رفع معنويات عناصرها المهزومة في جبهات القتال، في ظل التقدم السريع لقوات المقاومة اليمنية.