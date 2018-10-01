الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين بالضفة

الشارقة 24 – وام:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، 5 مواطنين فلسطينيين بعد مواجهات اندلعت مع شبان بلدة عزون بقلقيلية شمال الضفة المحتلة، إثر حملة مداهمات واعتقالات شنها جيش الاحتلال بالبلدة.

في غضون ذلك أصيب 5 شبان فلسطينيين جراء اعتداء المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين والمحال التجارية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأضافت مصادر محلية أن المستوطنين اعتدوا كذلك على المواطنين الفلسطينيين في حي باب الواد وهاجموا المنازل والمحال التجارية وحطموا عشرات المركبات، فيما انتشرت عناصر من شرطة الاحتلال بشكل كثيف في أنحاء البلدة القديمة، ولم تحرك ساكناً لمنع اعتداءات المستوطنين بل أطلقت قنابل الغاز والصوت صوب الفلسطينيين الذين هبوا للدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم.