إضراب شامل في فلسطين احتجاجاً على قانون "القومية اليهودي"

الشارقة 24 - وام:

ساد إضراب شامل، الإثنين، كافة مناحي الحياة وأماكن تواجد المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية وأراضي الـ 48 وقطاع غزة والشتات، احتجاجاً على قانون "القومية" الذي أقره الكنيست الصهيوني في 19 يوليو الماضي بأغلبية 62 ومعارضة 55 وبامتناع نائبين عن التصويت .

وكانت القوى الوطنية والإسلامية ولجنة المتابعة للجماهير الفلسطينية في الداخل 48 قد دعت أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات ومناطق اللجوء والشتات إلى الإضراب الشامل والقيام بشتى النشاطات الشعبية.

ودعت إلى الالتزام بالإعلان عن الإضراب التجاري الشامل وأهمية القيام بالفعاليات الجماهيرية والشعبية .