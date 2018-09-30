أمير الكويت ومحمد بن سلمان يبحثان دعم العمل الخلیجي المشترك

الشارقة 24 – كونا:

استقبل الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بقصر بیان، الیوم الأحد، الأمیر محمد بن سلمان بن عبد العزیز آل سعود ولي العھد نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الدفاع بالمملكة العربیة السعودیة، والوفد الرسمي المرافق له.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحادیث الأخویة التي عكست عمق العلاقات التاریخیة الطیبة والراسخة بین البلدین والشعبین الشقیقین وسبل تعزیزھا وتنمیتھا في المجالات كافة بما یخدم مصالحھما المشتركة، والسعي نحو تظافر الجھود لدعم العمل الخلیجي المشترك في إطار ما یجمع دول مجلس التعاون الخلیجي من علاقات وطیدة، كما تم التطرق إلى آخر المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة.