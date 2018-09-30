محمد بن سلمان يطلع على العمليات العسكرية للتحالف

الشارقة 24 – واس:

زار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، القوات العسكرية في المنطقة الجنوبية.

وكان في استقبال سمو ولي العهد، لدى وصوله مركز العمليات بالقاعدة، الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات المشتركة، واللواء ركن عبد الله القفاري قائد المنطقة الجنوبية، وعدد من كبار المسؤولين في المنطقة.

ورأس سمو ولي العهد اجتماعاً تم خلاله استعراض سير العمليات العسكرية لقوات التحالف في منطقة المسؤولية، ونوعية العمليات المخطط تنفيذها.

وأبدى سمو ولي العهد ارتياحه لما تم انجازه من قبل قوات التحالف مقدما لهم الشكر على جهودهم.