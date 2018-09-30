"فيلق الشام" تنسحب من المنطقة منزوعة السلاح بشمال غرب سوريا

منظر عام لميدان الساعة في وسط إدلب، أرشيفية

الشارقة 24 – رويترز:

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، أن جماعة فيلق الشام المسلحة بدأت في سحب مقاتليها وأسلحتها الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح في شمال غرب سوريا.

وصرح رامي عبد الرحمن مدير المرصد، أن هذه هي أول جماعة تخضع لطلب مغادرة المنطقة منزوعة السلاح التي أقامتها تركيا وروسيا لتفادي هجوم للجيش السوري المدعوم من موسكو.

ولم يتسن الحصول على تعليق من المقاتلين.

وأفاد عبد الرحمن أن فيلق الشام الإسلامي بدأ في سحب قواته وسلاحه الثقيل من ريف حلب الجنوبي المتاخم لإدلب.

ويبلغ عمق المنطقة منزوعة السلاح ما بين 15 و20 كيلومتراً، وتمتد على خط التماس بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية وستقوم القوات التركية والروسية بدوريات فيها.

واتفقت تركيا وروسيا في منتصف سبتمبر على إقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب، تقضي بانسحاب مقاتلي المعارضة منها بحلول منتصف أكتوبر.

وفيلق الشام هو ثالث أكبر الجماعات المعارضة في شمال غرب سوريا، وفقاً للمرصد.

ولم تعلن هيئة تحرير الشام أكبر جماعة معارضة في المنطقة موقفها من الاتفاق بعد.