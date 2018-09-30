مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم للأقصى برفقة عضو كنيست

الشارقة 24 – بنا:

استأنف المستوطنون، صباح الأحد، اقتحاماتهم الاستفزازية الواسعة للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسات مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن من بين المُقتحمين للمسجد المبارك، عضو الكنيست المتطرفة شولي معلم، التي أدت طقوساً وصلوات تلمودية في منطقة "باب الرحمة"، بين باب الأسباط، والمُصلى المرواني في الجهة الشرقية من المسجد.

وتتزامن اقتحامات، الأحد، تزامناً مع اليوم قبل الأخير لـ "عيد العُرش" اليهودي، والذي شهد في أيامه السابقة، اقتحامات واسعة وغير مسبوقة وتدنيساً لحرمة المسجد بأداء صلواتٍ وترانيم تلمودية جماعية وبصوتٍ مرتفع، سبقها وصاحبها اعتقال المزيد من أبناء القدس، وروّاد المسجد، ومن العاملين فيه، وتحرير قرارات إبعاد بالجملة لهم عن مسجدهم المبارك.

من جانبه، أشار مسؤول الإعلام بالأوقاف الإسلامية الفلسطينية فراس الدبس، إلى أن أكثر من 200 مستوطن اقتحموا المسجد في أقل من ساعتين، ومن المرجح ارتفاع العدد في الساعات القليلة القادمة.