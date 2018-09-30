إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال واعتقال 7 في الضفة

الشارقة 24 – وام:

أصيب شاب فلسطيني، فجر الأحد، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية النار عليه في بلدة نحالين، غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقل 7 مواطنين خلال اقتحامات في الضفة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة النحالين، وداهمت منزل أحد المواطنين في منطقة "عصفورة" غرباً، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت وغاز مسيل للدموع داخل المنزل، مشيرةً إلى إصابة نجل صاحب المنزل بعيار ناري، وتم نقله إلى مستشفى الجمعية العربية للتأهيل في بيت جالا، ووصفت حالته بالمستقرة.