الناخبون في إقليم كردستان العراق يصوتون الأحد لانتخاب برلمان جديد

الشارقة 24 - بنا:

يبدأ الناخبون في إقليم كردستان العراق، الأحد، عملية الاقتراع لانتخاب برلمان جديد، بمشاركة مختلف القوى والتيارات السياسية.

ويحق لنحو 3 ملايين مواطن في إقليم كردستان الإدلاء بأصواتهم في عملية الاقتراع العام، حيث يتنافس 29 كياناً وقائمة في هذه الانتخابات على 111 مقعداً في برلمان الإقليم.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان العراق، عن نجاح التصويت الخاص بعناصر القوى الأمنية بانتخابات برلمان الإقليم، وأن نسبة المشاركة بلغت 91 %.

وأفاد المتحدث باسم المفوضية شيروان زرار في مؤتمر صحافي عقده في أربيل بأن عملية التصويت الخاص جرت بنجاح، إذ أدلى أكثر من 156 ألف ناخب بأصواتهم.

وأشار المسؤول العراقي إلى أن المفوضية ستستقبل كافة الشكاوى التي تقدمها الكيانات السياسية على سير التصويت الخاص بدءاً من الأحد، وسيتم التعامل معها بموجب الإجراءات الأصولية.