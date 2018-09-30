البحرين تدعو لتحالف سياسي وعسكري بين دول المنطقة

الشارقة 24 – وام:

أكد خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، أن تحقيق أمن دائم وسلام مستقر وتنمية مستدامة مسؤولية جماعية تستوجب العمل على بناء تحالف سياسي واقتصادي وعسكري قوي بين الدول المسؤولة في المنطقة، بما يضمن صون أمن وسلامة الدول وشعوبها وردع كل من تسول له نفسه المساس باستقرارها.

وشدد في كلمة المملكة أمام الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم السبت، على أن المنطقة تواجه تهديدات مختلفة في مقدمتها تلك التي تأتي من النظام الإيراني الذي يتبنى سياسة التخريب وإسقاط الدول ومؤسساتها ويدعم الجماعات الإرهابية المتطرفة ويتدخل في الشؤون الداخلية للدول ويلقي التهم جزافاً ضد الدول المجاورة بأنها المسؤولة عن الأحداث التي تجري فيه ويطمع في الهيمنة على المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية البحريني قائلاً: "إن ما يحدث في الجمهورية اليمنية يؤكد أن النظام الإيراني يدعم الميليشيات الانقلابية في اليمن لمواصلة ممارساتها الإجرامية وأعمالها العدائية لتهديد الدول المجاورة من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية التي تستهدف التجمعات الآهلة بالسكان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بشهادات الدول الكبرى الساعية لأمن المنطقة، وتقارير الأمم المتحدة، ومن بينها التقرير الخامس للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2231 و2015، والتي أوضحت أن إيران هي مصدر تلك الصواريخ التي تحمل مخاطر كبيرة على أمن واستقرار المنطقة وتهدد أمن الممرات البحرية الدولية الهامة، مضيقا هرمز وباب المندب ".

ولفت إلى حرص المملكة الدائم على المساهمة في صياغة مستقبل أكثر ازدهارا لشعوب دول العالم وإدراكها التام لأهمية التحالفات لضمان الأمن الإقليمي والتصدي بحزم للتحديات والمخاطر التي تمس استقرار الدول وتنميتها ورخاء شعوبها وخاصة في منطقة الخليج العربي التي تعتبر ركنا أساسيا في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وجدد في هذا السياق، المطالبة بضرورة إنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وأن تتجاوب جدياً مع مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستعادة سيادتها على أراضيها، وحل هذه القضية عن طريق التفاوض أو من خلال محكمة العدل الدولية.

وأشاد بالدور الكبير والمساعي البناءة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبما لها من مكانة عالية ودور استراتيجي في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، وهو ما تابعه الجميع خلال الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن

عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لاتفاقية جدة للسلام بين جمهورية إريتريا وجمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية.

ونوه إلى أن الحفاظ على قوة الدولة ومؤسساتها هو الضمانة الرئيسية لاستقرار الشعوب ونهضة المجتمعات، ومنعها من الانزلاق في هاوية الفوضى والإرهاب.